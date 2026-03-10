Владимир Кириченко

Сегодня, 10 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-25/26.

В 19.45 по Киеву Галатасарай примет Ливерпуль.

В 22.00 начнутся еще 3 матча: Атлетико встретится с Тоттенхэмом, Бавария будет гостить у Аталанты, Барселона сыграет в гостях с Ньюкаслом.

Трансляцию матчей можно будет посмотреть на медиа-сервисе MEGOGO.

