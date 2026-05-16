Денис Седашов

Украинская теннисистка Элина Свитолина (10 WTA) стала победительницей грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В решающем поединке украинка в трех сетах одолела четвертую ракетку мира Кори Гауфф из США. Первую партию Свитолина забрала, переломив ход игры со счета 0:2. Второй сет на тай-брейке остался за американкой, однако в финальной партии Элина дожала соперницу и отпраздновала итоговую победу.

Финальный поединок продолжался 2 часа 48 минут. За это время Свитолина выполнила два эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. Гауфф, в свою очередь, отметилась одной подачей навылет, допустила семь двойных ошибок и сумела выиграть 3 брейковых мяча из 17 заработанных возможностей.

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Для Свитолиной этот финал стал 25-м на уровне WTA, а победа в Риме принесла ей юбилейный, 20-й титул в профессиональной карьере.

