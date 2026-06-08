«Увидимся в Москве»: Известный британский боксер анонсировал бой в РФ
Джо Джойс принял скандальное решение выступить в столице страны-агрессора
36 минут назадПодписаться в
Серебряный призер Олимпийских игр и бывший временный чемпион мира WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (16-4, 15 КО) проведет поединок в стране-агрессоре. Британский боксер выйдет в ринг 11 июля в Москве в андеркарте шоу Гассиев — Йока.
Соперником 40-летнего британца станет местный непобежденный боксер Артем Сусленков (14-0, 9 КО). На кону поединка будет титул WBA Continental в хевивейте.
Британский супертяжеловес уже подтвердил проведение поединка в Instagram.
Последний год я посвятил подготовке, тренировкам и стремлению вернуться на ринг. Я рад возможности поехать в Россию и побороться за титул WBA Continental в супертяжелом весе 11 июля. Спасибо IBA за эту возможность. Мы с моей командой полностью сосредоточены на поставленной задаче. Увидимся в Москве.
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