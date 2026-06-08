Денис Седашов

Серебряный призер Олимпийских игр и бывший временный чемпион мира WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (16-4, 15 КО) проведет поединок в стране-агрессоре. Британский боксер выйдет в ринг 11 июля в Москве в андеркарте шоу Гассиев — Йока.

Соперником 40-летнего британца станет местный непобежденный боксер Артем Сусленков (14-0, 9 КО). На кону поединка будет титул WBA Continental в хевивейте.

Британский супертяжеловес уже подтвердил проведение поединка в Instagram.

Последний год я посвятил подготовке, тренировкам и стремлению вернуться на ринг. Я рад возможности поехать в Россию и побороться за титул WBA Continental в супертяжелом весе 11 июля. Спасибо IBA за эту возможность. Мы с моей командой полностью сосредоточены на поставленной задаче. Увидимся в Москве. Джо Джонс

Фьюри инвестирует 42 миллиона фунтов в строительство эксклюзивной суперяхты.