Популярный американский боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) для Sky Sports поделился мыслями о возможном поединке против бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну (18-3).

«Я бы не сказал, что список соперников длинный. Кажется, недавно Фрэнсис Нганну слишком много говорил. Он легкий соперник для меня. Я думаю, что он ужасный боксер.

Я вернусь в супертяжелый вес и нокаутирую его, как это сделал Джошуа, отправлю его в нокаут. Он знает, что я держался дольше него против Джошуа. Меня не выбили.

Возможно, он не захочет проводить этот бой, потому что, я думаю, в глубине души он не хотел бы опозориться. Так что для меня это интересный поединок.

Посмотрим, как челюсть будет продолжать заживать. Я точно продолжу драться».