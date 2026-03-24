«Он ужасный боксер». Джейк Пол стремится нокаутировать эксчемпиона UFC
Американская звезда готова сразиться с ещё одной легендой
около 1 часа назад
Популярный американский боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) для Sky Sports поделился мыслями о возможном поединке против бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну (18-3).
«Я бы не сказал, что список соперников длинный. Кажется, недавно Фрэнсис Нганну слишком много говорил. Он легкий соперник для меня. Я думаю, что он ужасный боксер.
Я вернусь в супертяжелый вес и нокаутирую его, как это сделал Джошуа, отправлю его в нокаут. Он знает, что я держался дольше него против Джошуа. Меня не выбили.
Возможно, он не захочет проводить этот бой, потому что, я думаю, в глубине души он не хотел бы опозориться. Так что для меня это интересный поединок.
Посмотрим, как челюсть будет продолжать заживать. Я точно продолжу драться».
Ранее стало известно, состоится ли бой Александра Усика и Пола по правилам ММА.
