Член команды Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин высказался в интервью rtfight.com о присоединении Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) к тренировочному лагерю украинца:

Ничего не происходит случайно. AJ – это человек, который всегда стремится к развитию. Поэтому он и обратился – он хочет новых решений и честной работы, которая способна вывести его на новый уровень.

Кто этот тренер и какова его боксерская философия?

Это не один человек. Это команда – главный тренер, ассистент и несколько сильных специалистов. Структурная система, где каждый отвечает за свою часть.

Весь фокус – на плане следующих шагов. Работа продолжается, а результат будет видно в поединке.

