Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью ringside24.com рассказал о судьбе титула Александра Усика (24-0, 15 КО):

Мы были последовательными и должны оставаться такими. Мы поддерживали объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира, и мы не хотим пока что прерывать этот процесс.

Усик – абсолютный чемпион, он владеет поясом WBC, и мы увидим, какие решения он примет в будущем. Недавно он провел бой, поэтому мы рассмотрим эту ситуацию на заседании Совета в конце года.