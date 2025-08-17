«В конце года». Президент WBC – о титуле Усика
Сулейман считает, что Всемирный боксерский совет должен быть последовательным
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью ringside24.com рассказал о судьбе титула Александра Усика (24-0, 15 КО):
Мы были последовательными и должны оставаться такими. Мы поддерживали объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира, и мы не хотим пока что прерывать этот процесс.
Усик – абсолютный чемпион, он владеет поясом WBC, и мы увидим, какие решения он примет в будущем. Недавно он провел бой, поэтому мы рассмотрим эту ситуацию на заседании Совета в конце года.
Напомним, что Усик получил травму в последнем поединке.