В России предсказали результат гипотетического боя Усик – Поветкин.
Очень смешной прогноз
около 2 часов назад
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов для местных СМИ поделился своим мнением о гипотетическом поединке абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик – Александр Поветкин.
Хрюнов уверен, что если бы Поветкин дрался с Усиком на пике своей карьеры, то одержал бы досрочную победу.
«Мы с Александром Поветкиным много где побывали в разных условиях. Поветкин, если бы не подковерные игры, когда против него боролись всем миром, обвиняли его в том, чего нет, якобы обнаружили допинг, а еще история с мельдонием, то Александр реализовал бы себя и уверенно занимал бы место номер «один» в истории бокса. У Поветкина потенциал был выше, чем у Александра Усика. На пике россиянин победил бы украинца нокаутом».
Напомним, в команде британского боксера заговорили о победе над Усиком.