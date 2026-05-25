Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО), поделился мыслями о дальнейшей карьере украинского боксера. Слова приводит Boxing King Media.

Функционер считает, что непобежденному чемпиону пришло время завершить профессиональные выступления и сосредоточиться на личной жизни.

Если бы я был тем, кто дает ему советы, его следующими соперниками должны были бы стать его жена Екатерина, дочь Мария, дочь Лиза, его сыновья — его семья. Ему нужно заниматься семьей, возможно, своими бизнес-делами. Вот о чем он должен заботиться сейчас.

Ему нужно остановиться. Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, это правда. И это касается не только бокса — это касается всего. Тебя, меня, каждого из нас.

Невозможно заработать все деньги мира. Невозможно победить всех бойцов мира. Но это решение нужно принять. И для такого человека, как Усик — который находится на пике, на вершине, который до сих пор непобежден — уйти сейчас очень трудно.