Владимир Кириченко

Известный британский специалист Адам Бут для YouTube-канала talkSPORT Boxing заявил, что британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) может снова стать чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Адам, нужно ли боксу возвращение такого бойца, как Фьюри?

«Конечно. Этому виду спорта нужны не просто хорошие бойцы. Ему нужны яркие личности, потому что яркие личности привлекают внимание к спорту.

Тайсон Фьюри был тем, кто освободил чемпионские титулы в супертяжелом весе, чтобы каждый мог попробовать себя, и с тех пор он является ведущим именем в мировом боксе. Поэтому, конечно, боксу всегда нужен Тайсон Фьюри».

Адам, веришь ли ты, что на этом этапе он все еще может стать чемпионом мира?

«Да. Я смотрел небольшие видео с ним. Кажется, он тренируется в нескольких местах в Таиланде. Одна вещь, которую я заметил, это то, что его работа ног выглядит очень хорошо. Его баланс и движения выглядят очень хорошо. Думаю, что это основа его стиля».

Напомним, 11 апреля Фьюри проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова в Великобритании.