Эксперт по боксу Спенсер Оливер поделился мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Британца цитирует vringe.com:

Уордли заслужил свой шанс. Думаю, он заслуживает бой с Александром Усиком, и, на мой взгляд, у него есть потенциал. Не говорю, что он выиграет, потому что, опять же, он выйдет на ринг в роли большого андердога, но он показал, что имеет бойцовский дух.

А когда ты супертяжеловес и можешь бить так, как он... Знаете, у него рекорд 20-0-1, и 19 из 20 побед – досрочные. Его нельзя недооценивать. Да, очевидно, что Усик – невероятный боец, но это был бы интересный поединок, и, как я уже сказал, Уордли его заслужил.