В Великобритании назвали лучшего боксера со времен Мохаммеда Али
Это нокаутер из супертяжелого дивизиона
Бывший чемпион мира британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) для YouTube-канала talkSPORT поделился мыслями о своем соотечественнике проспекте супертяжелого дивизиона Мозесе Итауме (14-0, 12 KO).
«Люди могут подумать, что я сошел с ума. Но я считаю, что он лучший из тех, кого я видел со времен Мохаммеда Али. Он одинаково классно движется как на передней, так и на задней ноге. У него есть этот контрудар на уклоне.
Он единственный тяжеловес, которого я помню, который может откинуться назад, выстрелить апперкотом с передней руки и за доли секунды добить тебя еще двумя-тремя ударами вслед. Баланс, работа ног, абсолютно все в нем впечатляет. Я, наверное, его самый большой фанат».
Напомним, Итаума проведет свой следующий поединок против Филипа Хрговича 29 августа на O2 Arena в Лондоне. На кону – вакантный титул IBF.