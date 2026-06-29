Валенсуэла брутально нокаутировал Де Лос Сантоса в реванше.
Этот поединок стал главным боем турнира Zuffa Boxing 08
около 2 часов назадПодписаться в
Валенсуэла и Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира WBA в первом полусреднем дивизионе американец Хосе Валенсуэла (16-3, 10 КО) взял реванш у доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса (17-3, 15 КО).
Валенсуэла одержал победу нокаутом во втором раунде.
Поединок стал главным боем турнира Zuffa Boxing 08, который состоялся 28 июня в The Cosmopolitan, Лас-Вегас.
4 сентября 2022 года Де Лос Сантос победил Валенсуэлу нокаутом в 3-м раунде.
Ранее стало известно, что поединок между Альваресом и Мбиллы перенесен на другие сроки.
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