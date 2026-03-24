Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) рассказал о совместном фото с Владимиром Кличко, которое было сделано во время тренировочного лагеря украинца.

«З одним из величайших. На тот момент я очень долго находился в лагере с Кличко. Это был мой день рождения. Он подарил мне торт, он поднял нож. Это было довольно круто.

Поездка в его лагерь действительно добавила мне еще больше уверенности, потому что я всегда хотел поехать к нему в лагерь. И когда я туда попал, я хотел знать, почему он настоящий чемпион. И я понял, находясь там, почему он был чемпионом».