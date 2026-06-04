Владимир Кириченко

Звездный нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 КО в боксе) для YouTube-канала Ring Magazine рассказал о своем настрое на поединок с обладателем титулов WBC, WBA и IBF украинцем Александром Усиком (25-0, 16 КО).

Усик получает столько хайпа, и он это заслуживает. Но, будучи с ним на ринге, думали ли вы, что хайп не соответствует тому, что происходит в бою?

«Нет, сэр. Мы много работали над этим, и это стало просто ментальной игрой. Потому что я знал, что я делаю. В кикбоксинге я — это Усик. Так что для меня он был просто человеком с двумя руками и двумя ногами. Ему не разрешалось использовать ноги, и мне тоже.

Для простоты, Питер Фьюри постоянно мне говорил: «Наслаждайся. Развлекайся. Делай то, что делаешь, и тренируйся усердно, следуй плану, и всё будет хорошо. Он не покажет тебе ничего, чего ты ещё не видел». Так и было».

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, Верховен после боя с Усиком оказался в топ-10 рейтинга WBC.