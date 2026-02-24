Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к общественности в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказал, как война изменила понимание жизненных ценностей и какие выводы Украина сделала за это время.

По словам спортсмена, когда опасность становится реальной, материальные достижения и профессиональные успехи теряют свою первоочередную важность.

Что на самом деле имеет значение в жизни? В чем истинный смысл? Ты понимаешь это лишь тогда, когда война приходит в твою страну и твой город — когда диверсантов задерживают в центре Киева, когда угроза уличных боев больше не является теоретической, а ощущается опасно близкой, когда ты видишь тела погибших и когда враг продолжает приближаться. В этот момент речь идет уже не о деньгах, титулах или достижениях. Это о твоих ценностях, твоем моральном компасе — единственное, что никто не может у тебя отобрать. И именно это делает тебя готовым защищать будущее своей страны, своей семьи и свое. Четыре долгих года полномасштабной войны. Четыре года жертвы. Четыре года мужества тоже. Четыре года и четыре урока: Стойкость украинцев несокрушима. Мы никогда не сдадимся благодаря нашей силе воли. Демократические ценности не могут защищаться лишь украинской кровью. Мы не просим вас воевать за нас. Мы просим вас присоединиться к нашей общей борьбе. И закрыть небо над Украиной. Слабость провоцирует вторжение. Именно поэтому мы строим нашу армию, нашу промышленность, нашу силу. Мы никогда больше не будем слабыми. Сила — единственный язык, который понимают диктаторы. Четыре года. Стоим. Боремся. Слава Украине. Да здравствует свобода! Владимир Кличко

