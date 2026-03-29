Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO в тяжелом весе британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и его соотечественник экс-чемпион в хэвивейте Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) провели дуэль взглядов.

Британцы встретились во время боксерского вечера Мозес Итаума – Джермейн Франклин.

WARDLEY. DUBOIS... 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅.



Поединок состоится 9 мая в Манчестере на арене Co‑Op Live.

Фабио стал полноправным чемпионом WBO в прошлом ноябре после отказа Александра Усика (24-0, 15 КО) от титула. Для 31-летнего британца это будет первая защита титула.

Дюбуа в последний раз выходил на ринг в июле, когда досрочно проиграл Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона.

Напоминаем, Итаума брутально нокаутировал Франклина на шоу в Манчестере.