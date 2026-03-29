Вордлі и Дюбуа провели дуэль взглядов на шоу Итаума – Франклин
около 1 часа назад
Вордлі и Дюбуа / Фото - Sky Sports
Обладатель титула WBO в тяжелом весе британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и его соотечественник экс-чемпион в хэвивейте Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) провели дуэль взглядов.
Британцы встретились во время боксерского вечера Мозес Итаума – Джермейн Франклин.
Поединок состоится 9 мая в Манчестере на арене Co‑Op Live.
Фабио стал полноправным чемпионом WBO в прошлом ноябре после отказа Александра Усика (24-0, 15 КО) от титула. Для 31-летнего британца это будет первая защита титула.
Дюбуа в последний раз выходил на ринг в июле, когда досрочно проиграл Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона.
Напоминаем, Итаума брутально нокаутировал Франклина на шоу в Манчестере.