Вордлі возглавил рейтинг The Ring в тяжелом дивизионе
Цыганский король – вне списка лучших
42 минуты назад
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.
Его возглавил временный чемпион WBO в хэвивейте британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).
Из рейтинга выбыл британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) из-за неактивности, а также новозеландец Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) из-за проваленного теста на допинг.
Титулом владеет лидер дивизиона украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).
Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:
Чемпион – Александр Усик
1 (2). Фабио Уордли
2 (3). Агіт Кабайел
3 (5). Даниэль Дюбуа
4 (6). Филип Хргович
5 (7). Чжан Чжилей
6 (8). Мартин Баколе
7 (9). Мозес Итаума
8 (10). Эфе Аджагба
9 (-). Ричард Торрес
10 (-). Мурат Гассиев
Напомним, Усик – на вершине рейтинга P4P от The Ring, Кроуфорд отдал свое место.