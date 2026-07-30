World Boxing восстановила в правах Россию и вернула ей флаг и гимн
Организация полностью сняла санкции
8 минут назадПодписаться в
Исполнительный комитет Международной федерации бокса (World Boxing) принял решение полностью восстановить в правах Россию.
Это решение означает, что российские боксеры смогут соревноваться на международных турнирах под эгидой организации на равных условиях с другими спортсменами – с использованием флага, гимна и другой национальной символики.
Ранее аналогичные права россиянам вернула IBA, которая до создания World Boxing была главным руководящим органом в мировом любительском боксе.
«Бокс способен объединять людей». Пакьяо назначен вице-президентом IBA.