Денис Седашов

Исполнительный комитет Международной федерации бокса (World Boxing) принял решение полностью восстановить в правах Россию.

Это решение означает, что российские боксеры смогут соревноваться на международных турнирах под эгидой организации на равных условиях с другими спортсменами – с использованием флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее аналогичные права россиянам вернула IBA, которая до создания World Boxing была главным руководящим органом в мировом любительском боксе.

«Бокс способен объединять людей». Пакьяо назначен вице-президентом IBA.