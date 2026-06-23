Владимир Кириченко

Александр Красюк, экс-промоутер чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО), для Sport.ua ответил на вопрос о будущем своего бывшего клиента.

Вы – почти единственный, кто откровенно говорит: «Александру Усику стоит завершать карьеру». Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы Усик все же объявил о завершении карьеры?

«Как обычный любитель бокса – я бы хотел еще 10 лет смотреть поединки Усика. Бокс в его исполнении – это не просто спорт, это искусство.

Однако, я занимаюсь этой деятельностью более 20 лет и поэтому имею возможность «смотреть в завтрашний день». Очень не хотелось бы, чтобы наследие, которое мы строили более 12 лет, было потеряно неудачным менеджментом».

В предыдущем бою украинец победил Рико Верхувена техническим нокаутом за 1 секунду до окончания 11-го раунда.

Ранее Красюк поделился мыслями о будущем украинского бокса.