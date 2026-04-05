Денис Седашов

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-14, 23 КО) подвел итоги поединка против Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Несмотря на поражение по очкам, ветеран остался доволен конкурентным боем, хотя и отметил фатальный эпизод с выпадением за пределы ринга. Слова приводит BBC.

Что касается своего будущего в боксе, 40-летний спортсмен высказался осторожно. Чисора планирует провести время с семьей, прежде чем принять окончательное решение о продолжении или завершении профессиональных выступлений.

Некоторые раунды были очень близкими. Я расстроен. Если бы я не выпал за канаты, выиграл бы бой, но такое случается. Бой, я проиграл с разницей в два очка, потому что вышел за ринг. Что есть, то есть. Это был мой последний бой? Я собираюсь поехать домой с женой и посмотреть. Поеду домой, отвезу детей и отведу их в школу. Искренне благодарю вас, я действительно ценю это. Очень благодарен, Великобритания, я действительно ценю вас. Я родился в Зимбабве и приехал сюда, когда мне было 16 лет. Я попал в беду, а затем увлёкся боксом. Не знал, что так увлекусь. Большое спасибо, я действительно ценю это. Дерек Чисора

