Медальный зачёт Олимпиады-2026: итоги 15 февраля
Норвегия занимает первое место с 12 золотыми медалями
39 минут назад
На зимових Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершился девятый соревновательный день. В воскресенье, 15 февраля, атлеты соревновались в 12 дисциплинах, а медали были разыграны в восьми из них.
Комплекты медалей нашли своих владельцев в таких видах спорта:
Горнолыжный спорт и сноуборд;
Биатлон и лыжные гонки;
Лыжный фристайл и прыжки с трамплина;
Скелетон и конькобежный спорт.
Медальный зачет
1. Норвегия — 12 (золото) + 7 (серебро) + 7 (бронза) = 26 медалей
2. Италия — 8 + 4 + 10 = 22
3. США — 5 + 8 + 4 = 17
4. Нидерланды — 5 + 5 + 1 = 11
4. Швеция — 5 + 5 + 1 = 11
6. Франция — 4 + 7 + 4 = 15
7. Германия — 4 + 6 + 5 = 15
8. Австрия — 4 + 6 + 3 = 13
9. Швейцария — 4 + 2 + 3 = 9
10. Япония — 3 + 5 + 9 = 17
Скандал на большом трамплине: фаворита сняли с Олимпиады из-за размера обуви.
Поделиться