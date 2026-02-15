Олимпиада-2026: результаты выступлений украинцев в 9-й соревновательный день
Украинцы соревновались в биатлоне и горнолыжном спорте
38 минут назад
На девятый соревновательный день ХХV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 украинские спортсмены выступили в горнолыжном спорте и биатлоне.
В женском гигантском слаломе по горнолыжному спорту Анастасия Шепиленко после первого заезда шла 45-й. По итогам второй попытки украинка смогла улучшить свой результат и завершила соревнования на 39-й позиции.
В биатлоне лучший результат среди украинцев в гонках преследования показал Виталий Мандзин, став 16-м — это лучший личный результат Украины на этих Олимпийских играх. Дмитрий Пидручный стартовал 27-м и, допустив ошибки на первой и последней стрельбах, завершил гонку 20-м.
В женском персьюте лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с тремя промахами заняла 43-е место. Христина Дмитренко смогла улучшить стартовую позицию — с 54-й она поднялась на 45-ю, также допустив три ошибки на огневых рубежах. Александра Меркушина с пятью промахами финишировала 48-й.
Уже 16 февраля представители сборной Украины выйдут на старт в четырех видах спорта.
Впервые за время Олимпиад Украины не будет в женском масс-старте.
