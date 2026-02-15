Денис Седашов

На девятый соревновательный день ХХV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 украинские спортсмены выступили в горнолыжном спорте и биатлоне.

В женском гигантском слаломе по горнолыжному спорту Анастасия Шепиленко после первого заезда шла 45-й. По итогам второй попытки украинка смогла улучшить свой результат и завершила соревнования на 39-й позиции.

В биатлоне лучший результат среди украинцев в гонках преследования показал Виталий Мандзин, став 16-м — это лучший личный результат Украины на этих Олимпийских играх. Дмитрий Пидручный стартовал 27-м и, допустив ошибки на первой и последней стрельбах, завершил гонку 20-м.

В женском персьюте лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с тремя промахами заняла 43-е место. Христина Дмитренко смогла улучшить стартовую позицию — с 54-й она поднялась на 45-ю, также допустив три ошибки на огневых рубежах. Александра Меркушина с пятью промахами финишировала 48-й.

Уже 16 февраля представители сборной Украины выйдут на старт в четырех видах спорта.

Впервые за время Олимпиад Украины не будет в женском масс-старте.