«Я все еще на пике»: Фьюри ответил на критику относительно потери скорости перед боем с Махмудовым
Бой состоится 11 апреля
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отверг критику относительно ухудшения его физической формы и скорости. Британец убежден, что все еще находится на пике своих возможностей и готов доказать это в ближайшем поединке. Слова приводит Sky Sports.
Все говорят, что я потерял работу на ногах, все говорят, что я утратил реакцию. Посмотрите в субботу вечером, и вы все увидите. Я быстрый, ловкий, красивый и разрушительный. Я никогда не терял ни скорости, ни реакции. Я все еще в форме. Я, наверное, провел 500 раундов спаррингов, и я все еще в форме.
Напомним, бой Тайсона Фьюри против арсланбека махмудова состоится 11 апреля.
Поделиться