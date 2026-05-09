Жалолов досрочно победил Смакичи в Манчестере
Баходир провёл дебютный поединок за Queensberry
20 минут назад
Фото: DAZN
Двукратный олимпийский чемпион Баходир Жалолов (17-0, 15 КО) успешно дебютировал под эгидой промоутерской компании Queensberry Promotions. В поединке супертяжёлого веса представитель Узбекистана одолел хорвата Агрона Смакича (21-4, 19 КО).
Бой завершился после седьмого раунда, когда угол хорватского боксера отказался от продолжения поединка.
Поединок состоялся в андеркарде главного события вечера в Манчестере — боя за титул WBO между Фабио Вордли и Даниэлем Дюбуа.
Сиренко — о бое Вордли — Дюбуа: «Очень конкурентный бой».
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться