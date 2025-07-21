Катерина Усик, жена абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), прокомментировала победу мужа в бою с британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость.

Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил.

Ты – настоящий воин, ты – пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя – за силу, за любовь, за то, что даже в самые трудные моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда – и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безмерно. Люблю тебя безмерно. С победой, любимый».