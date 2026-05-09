Денис Седашов

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли золотую медаль на первом этапе Кубка мира в Сегеде. На олимпийской дистанции 500 метров каноэ-двойка финишировала с результатом 1:51.55 мин.

Лузан и Рыбачок опередили ближайших преследовательниц из Китая всего на 0,09 секунды.

Это первый совместный международный успех тандема с 2024 года. Анастасия Рыбачок возобновила карьеру после рождения второго ребенка в октябре 2025 года.

Этап в Сегеде официально открыл цикл квалификации на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Лузан настроена только на золото Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.