Теннисистка Марта Костюк (WTA 28) поделилась эмоциями после триумфа над соотечественницей Вероникой Подрез (WTA 209).

Этот поединок стал первым в истории тура финалом, в котором встретились две представительницы Украины. Слова приводит Суспільне Спорт.

Этот матч для меня — не просто матч. Это был исторический момент для украинского тенниса, первый финал между украинками. Я знаю, как много работы, жертв, слез и пота нужно, чтобы быть на таком уровне. Поэтому я очень горжусь украинским теннисом. У нас шесть теннисисток в топ-100. Надеюсь, что этот финал вдохновит еще больше детей заниматься этим видом спорта.

Для меня большая честь находиться в таком городе, как Руан. Многие выдающиеся личности, такие как Жанна д’Арк, связаны с ним. Я не могу не провести параллель с Украиной, которая также ведет очень тяжелую борьбу. Хочу поблагодарить Францию за поддержку в это сложное время, за ваше понимание и сочувствие.

Также благодарю тех украинцев, которые приезжали и болели. Знаю, что некоторые болельщики девять часов были в пути, чтобы присутствовать, это невероятно. Конечно, хочу поздравить Веронику. Это была невероятная неделя для нее. Желаю тебе удачи, оставайся здоровой и продолжай то, что ты делаешь.