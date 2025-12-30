Анна Музичук — серебряный призёр чемпионата мира по шахматам в блице
В партии за золотую медаль украинка уступила шахматистке из Казахстана Бибисаре Ассубаевой
Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу. В полуфинале украинка обыграла представительницу Нидерландов Элин Роберс, а в решающей партии за золотую медаль Анна уступила шахматистке из Казахстана Бибисаре Ассаубаевой.
Это уже третье попадание Анны Музычук на пьедестал чемпионата мира по блицу. В 2016 году она стала чемпионкой мира, а в 2019-м завоевала серебряную награду.
