Денис Седашов

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу. В полуфинале украинка обыграла представительницу Нидерландов Элин Роберс, а в решающей партии за золотую медаль Анна уступила шахматистке из Казахстана Бибисаре Ассаубаевой.

Это уже третье попадание Анны Музычук на пьедестал чемпионата мира по блицу. В 2016 году она стала чемпионкой мира, а в 2019-м завоевала серебряную награду.

