Юная украинская шахматистка Анастасия Гнатышин триумфовала на чемпионате Европы в Грузии
15-летняя спортсменка набрала 9 очков в 11 турах
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: Федерация шахмат Киева
Украинская шахматистка Анастасия Гнатышин завоевала золотую медаль на женском чемпионате Европы-2026, который завершился в грузинском Батуми.
15-летняя спортсменка набрала 9 очков в 11 турах и заняла первое место в турнирной таблице. Ближайших преследовательниц — Сабрину Вега Гутьеррес (Испания), Ольгу Баделько (Австрия) и Нургюль Салимову (Болгария) — украинка опередила на 0,5 очка.
Женский чемпионат Европы проходил с 24 мая по 5 июня.
17-летний украинец Дегтярёв выиграл чемпионат Европы по шахматам.
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