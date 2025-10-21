FIDE учредит премию в честь американского гроссмейстера Даниэля Народицкого
Федерация решила почтить память шахматиста созданием специальной награды
около 1 часа назад
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что организация учредит специальную премию в честь американского гроссмейстера Дэниела Народицкого.
По словам Дворковича, FIDE таким образом почтит память шахматиста и его вклад в развитие игры.
Это ужасные, трагические новости — до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Даня был не только блестящим гроссмейстером, но и настоящим послом шахмат, добрым и искренним человеком. Мы всегда будем помнить его. FIDE учредит специальную премию в его честь.
