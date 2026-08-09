Демі Воллерінг выиграла женский Тур де Франс-2026
Голландка опередила Катажину Нявядому-Финни на 1,18 минуты
Нидерландская велогонщица Деми Воллеринг (FDJ United-SUEZ) выиграла заключительный этап женского Tour de France в Ницце и одержала победу в общем зачете многодневки.
Для Воллеринг это второй титул на Tour de France в карьере после победы в 2023 году.
В итоговом зачете нидерландка опередила польку Катажину Нявядому-Финни на 1 минуту 18 секунд. Третье место заняла итальянка Элиза Лонго Боргини.
Tour de France-2026 (Женщины). Общий зачет:
Деми Воллеринг (Нидерланды, FDJ United-SUEZ) — 30:54.51
Катажина Нявядома-Финни (Польша, CANYON//SRAM) — +1.18
Элиза Лонго Боргини (Италия, UAE Team ADQ) — +4.29
Погачар в пятый раз выиграл Тур де Франс и повторил исторический рекорд.
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