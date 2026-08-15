Украинский велогонщик выиграл однодневную гонку в Турции
Кирилл Царенко опередил ближайшего преследователя на 35 секунд
Украинский велогонщик Кирилл Царенко, который выступает за итальянскую команду Solution Tech NIPPO Rali, одержал победу на однодневной гонке Континентального тура UCI Ordu Coast to Summit в Турции.
На финальном участке украинец совершил сольный рывок и оторвался от преследователей. На финише он опередил ближайшего преследователя казахстанца Даниила Пронского на 35 секунд.
Ранее Царенко также стал победителем общего зачета многодневной гонки Тур Кахраманмараша в Турции.
Погачар в пятый раз выиграл Тур де Франс и повторил исторический рекорд.
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