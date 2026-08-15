Денис Седашов

Украинский велогонщик Кирилл Царенко, который выступает за итальянскую команду Solution Tech NIPPO Rali, одержал победу на однодневной гонке Континентального тура UCI Ordu Coast to Summit в Турции.

На финальном участке украинец совершил сольный рывок и оторвался от преследователей. На финише он опередил ближайшего преследователя казахстанца Даниила Пронского на 35 секунд.

Ранее Царенко также стал победителем общего зачета многодневной гонки Тур Кахраманмараша в Турции.

Погачар в пятый раз выиграл Тур де Франс и повторил исторический рекорд.