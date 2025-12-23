Денис Седашов

Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила юниорам из России принимать участие в соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта России.

В соответствии с решением FEI, российские спортсмены будут выступать с национальной символикой на соревнованиях среди детей и юниоров начиная с 15 января следующего года.

Международная федерация фехтования вернула флаг и гимн российским юниорам.