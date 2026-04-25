Эмілі Конрад завоевала бронзу на молодежном чемпионате Европы по фехтованию.
Украинка минимально уступила действующей чемпионке Европы Гайе Кафиорио
около 3 часов назад
Украинка Эмили Конрад завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по фехтованию среди молодежи (U-23), который проходит в итальянском Кальяри.
18-летняя шпажистка дошла до полуфинала, где уступила действующей чемпионке Европы Гайе Кафорио из Италии. Поединок завершился в дополнительную минуту со счётом 11:12.
Для Эмили Конрад это третья медаль на молодежных чемпионатах Европы в карьере.
Континентальное первенство в Кальяри завершится 28 апреля.
