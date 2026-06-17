Денис Седашов

Украинская рапиристка Ольга Сопит завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит во французском Антони. Эта награда стала первым в истории Украины золотом континентального первенства в женской рапире.

На пути к титулу 23-летняя спортсменка в полуфинале победила бронзовую призёрку предыдущего ЧЕ испанку Марию Марино со счётом 15:8. В финальном поединке украинская спортсменка с аналогичным результатом 15:8 уверенно одолела титулованную итальянку Арианну Эрриго.

Для Ольги Сопит это дебютная медаль на взрослом уровне чемпионатов Европы и вторая награда для сборной Украины на текущем турнире.

Комащук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию.