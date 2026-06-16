Комащук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию
Украинка уступила испанке Лусии Марии-Португес
около 12 часов назадПодписаться в
Украинская саблистка Алина Комащук завоевала бронзовую медаль в первый же день чемпионата Европы по фехтованию, который стартовал во французском Антоне.
В полуфинальном противостоянии Комащук не смогла одолеть представительницу Испании Лусию Мартин-Португез (7:15) и завершила выступления на стадии 1/2 финала, что гарантировало третью ступень на пьедестале почета.
Эта медаль стала первой для сборной Украины на текущем континентальном первенстве и уже шестой личной европейской наградой в карьере Комащук.
Ранее сообщалось, что Харлан родила дочь.
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