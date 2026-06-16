Денис Седашов

Украинская саблистка Алина Комащук завоевала бронзовую медаль в первый же день чемпионата Европы по фехтованию, который стартовал во французском Антоне.

В полуфинальном противостоянии Комащук не смогла одолеть представительницу Испании Лусию Мартин-Португез (7:15) и завершила выступления на стадии 1/2 финала, что гарантировало третью ступень на пьедестале почета.

Эта медаль стала первой для сборной Украины на текущем континентальном первенстве и уже шестой личной европейской наградой в карьере Комащук.

Ранее сообщалось, что Харлан родила дочь.