«Впереди очень много работы»: Харлан показала первую тренировку после родов
Украинская фехтовальщица стала матерью в июне
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан начала процесс восстановления спортивной формы после рождения ребенка.
36-летняя спортсменка опубликовала в Instagram видео с тренировки, где выполняет упражнения на велотренажере, проводит занятия с дополнительным весом, а также тренирует мышцы пресса.
Почти 3 месяца после родов и начинаю возвращаться в тренировочный зал. Впереди очень много работы.
Напомним, украинская фехтовальщица впервые стала матерью в июне.
Свичкар завоевал золотую медаль на турнире FIE Satellite в Дублине.
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