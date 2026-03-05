Денис Седашов

Украинский дуэт Ханна Херрера и Иван Хобта завоевал бронзовые награды в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Таллине.

После короткой программы украинцы шли на пятой позиции (56.95 балла). Однако за уверенное выступление в произвольной программе судьи поставили паре 103.20 балла. По сумме двух прокатов Херрера и Хобта набрали 160.15 балла — это их лучший результат в сезоне.

Для Ивана Хобты это уже вторая бронзовая медаль юниорских мировых первенств. Предыдущий раз он становился призером в 2023 году в паре с Виолеттой Серовой.

