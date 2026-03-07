Вторая награда Украины в Таллине: Коваль и Пидгайна на пьедестале юниорского ЧМ
Еще одна украинская пара показала 12-й результат
9 минут назад
Украинский дуэт Артем Коваль и Ирина Подгайная заняли третье место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллинне.
По сумме двух программ украинцы набрали 164.32 балла. В коротком танце пара была третьей, а в произвольной показала второй результат, отстав от победителей всего на два балла.
Другая украинская пара, Татьяна Белодонова и Иван Качур, набрала 133.94 балла и завершила соревнование на 12-м месте.
Эта награда стала второй для Украины на текущем турнире. Ранее бронзовые медали завоевала спортивная пара Ханна Херрера и Иван Хобта.