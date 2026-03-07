Денис Седашов

Украинский дуэт Артем Коваль и Ирина Подгайная заняли третье место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллинне.

По сумме двух программ украинцы набрали 164.32 балла. В коротком танце пара была третьей, а в произвольной показала второй результат, отстав от победителей всего на два балла.

Другая украинская пара, Татьяна Белодонова и Иван Качур, набрала 133.94 балла и завершила соревнование на 12-м месте.

Эта награда стала второй для Украины на текущем турнире. Ранее бронзовые медали завоевала спортивная пара Ханна Херрера и Иван Хобта.