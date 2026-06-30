Денис Седашов

Международный союз конькобежцев (ISU) дал официальные разъяснения по поводу своего решения вернуть спортсменов из России и Беларуси на мировую арену. Главными факторами для ослабления санкций стали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и опыт других спортивных федераций.

В союзе подчеркнули, что отстранение, введенное ранее, было связано исключительно с вопросами безопасности. В настоящее время возвращение атлетов будет происходить постепенно и под строгим контролем, а у организации остается право немедленно вернуть ограничения в случае возникновения каких-либо угроз или провокаций.

Совет Международного союза конькобежцев постоянно следит за положением российских и белорусских фигуристов с момента введения ограничений, решение о которых основывалось на обеспечении безопасности и целостности участников и соревнований ISU. Принимая во внимание заявления МОК в декабре 2025 года и мае 2026 года и помня о том, что право на участие не должно определяться по гражданству, Совет принял решение ослабить эти меры на контролируемой основе с участием заинтересованных фигуристов, которые готовы участвовать как нейтральные спортсмены. Фигуристы не должны нести ответственность за действия своих правительств. Безопасность остается главным соображением при любых дальнейших послаблениях. ISU продолжает следить за условиями на мероприятиях под эгидой организации и ослабит ограничения в дальнейшем только тогда, когда убедится, что проблем с безопасностью или целостностью не возникает. Также за ISU остается право повторно вводить или усиливать ограничительные меры в случае возникновения подобных проблем. При принятии решения Совет также учел события в рамках Олимпийского движения, включая позиции и действия других международных федераций, некоторые из которых ослабили или сняли свои ограничения.

МОК изменил Олимпийскую хартию. В Global Athlete заявили о риске полного возвращения России.