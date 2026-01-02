Главный тренер Буковины Сергей Шищенко дал свою оценку первой части сезона для черновицкой команды. Слова специалиста передает прессслужба ПФЛ.

Оцениваю первую часть сезона для Буковины на 10 из 10. Доволен результатами и игрой. Длительная победная серия говорит сама за себя. Нашей команде удалось не только достигать результата, но и радовать болельщиков яркой игрой. Для нас очень важно придерживаться своей игровой философии.

Не хочется кого-то выделять, ведь мы сильны прежде всего командой. Все ребята заслуживают только положительные отзывы. Благодарю своих подопечных за профессионализм.