34-летняя немка стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.
До этого она работала с юношеской командой
31 минуту назад
Берлинский Унион объявил о кадровых изменениях на тренерском посту команды. Штеффен Баумгарт покинул должность главного тренера клуба.
Исполняющей обязанности наставника команды назначена Мария-Луиза Эту. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее 34-летняя специалистка работала с молодежной командой клуба U-19.
После 29 туров чемпионата Германии команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея отрыв в семь очков от зоны переходных матчей.
Мария-Луиза стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.
