Шок на Емирейтс! Арсенал на своём поле проиграл Борнмуту
Единственный гол в составе лондонцев забил Дьокереш
около 1 часа назад
Лондонский Арсенал в домашнем матче 32-го тура английской Премьер-лиги уступил Борнмуту.
Гости открыли счёт уже на начале встречи усилиями Эли Джуниора Крупи. В середине первого тайма Виктор Дьокереш восстановил паритет, реализовав пенальти. После перерыва арбитры отменили второй гол Дьокереша из-за офсайда, а затем Алекс Скотт снова вывел Борнмут вперёд и зафиксировал на табло окончательные 2:1 в пользу Борнмута.
АПЛ. 32-й тур
Голы: Дьокереш, 35, пен. – Крупи, 17, Скотт, 74
Несмотря на потерю очков, Арсенал остаётся лидером чемпионата с 70 баллами. Борнмут благодаря победе поднялся на девятое место.
