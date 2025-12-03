В поединке 1/8 финала Кубка Германии мюнхенская Бавария вырвала победу в выездном матче против берлинского Униона. Встреча на стадионе Ан дер Альтен Фёрстерай получилась богатой на события — команды подарили пять голов, среди которых два автогола и два точных удара с пенальти.

Берлинский клуб начал матч с неприятности: уже на 12-й минуте Ильяс Анса срезал мяч в собственные ворота, выведя соперника вперед. Вскоре Гарри Кейн удвоил преимущество гостей, реализовав момент на 24-й минуте.

Унион смог вернуть интригу перед перерывом. Леопольд Кверфельд уверенно пробил с точки на 40-й минуте. Но еще до свистка на перерыв команда снова оказалась в сложной ситуации — в компенсированное время Диогу Лейте отправил мяч в свои ворота, и Бавария снова получила комфортное преимущество.

Во втором тайме хозяева снова реализовали пенальти: Кверфельд оформил дубль на 55-й минуте и сократил счет до минимума. Однако догнать Баварию Униону не удалось.

Кубок Германии. 1/8 финала

Унион – Бавария 2:3

Голы: Кверфельд 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса 12 (аг.), Кейн 24, Лейте 45+4 (аг.)

Также 3 декабря в Кубке Германии состоялись еще три матча:

Бохум – Штутгарт 0:2

Голы: Штромпф 12 (аг.), Ундав 47

Фрайбург – Дармштадт 2:0

Голы: Грифо 42, Гелер 69

Гамбург - Гольштейн 1:1 (2:4 по пен)

Голы: Джатта 107 - Гаррес 118