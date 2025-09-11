Павел Василенко

Анге Постекоглу – австралийский специалист с громким именем и не менее громкими амбициями – стал новым главным тренером Ноттингем Форест и уже успел четко очертить свою цель: выиграть большой трофей, которого клуб ждет уже более 35 лет.

«Я победитель. В прошлом сезоне Ноттингем достиг отличного результата – седьмое место в Английской Премьер-лиге. Но я вижу, что и руководство клуба, и болельщики хотят большего. И я тоже. Мы стоим на пороге чего-то великого. Я пришел сюда завоевывать трофеи, я всю карьеру это делаю со всеми командами. И свои слова подтверждаю на деле», – заявил Постекоглу в интервью британским СМИ.

В прошлом сезоне он сделал себе громкое имя в Англии, выиграв Лигу Европы с лондонским Тоттенхэмом. Теперь же австралиец меняет амбициозный Тоттенхэм на исторический Ноттингем Форест, который последний раз поднимал трофей над головой еще в 1990 году.

Постекоглу сменил на посту главного тренера португальца Нуну Эшпириту Санту, который не сумел закрепить команду в верхней части таблицы. Новый наставник имеет за плечами более 25 лет опыта в профессиональном футболе. После успешной работы в Австралии и Японии он возглавил шотландский Селтик, с которым в первый же год получил чемпионство и Кубок Шотландии, а во второй – сделал требл.

Кстати, в последний день трансферного окна новичком Ноттингема стал украинец Александр Зинченко. И теперь он будет работать под руководством тренера, который не боится больших вызовов – и идет за большими победами.