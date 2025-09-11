Журналист Daily Mail Том Колломос поделился мнением о решении Ноттингем Форест не включать украинского защитника Александра Зинченко в заявку на групповой этап Лиги Европы.

По его словам, Зинченко обладает сильными качествами, и отказ от его участия может обернуться риском для английского клуба.

«Это действительно интересно, потому что он может играть не только на позиции левого защитника, но и в полузащите. Конечно, у Арсенала был другой стиль игры, но у него все равно есть такой опыт. В Ноттингем Форест сейчас не так много игроков с опытом игр в еврокубках. И он выиграл кучу трофеев. Так что я удивлён из-за этого решения.

Я бы точно включил его в заявку, особенно потому, что мы не знаем, когда вернётся после травмы Николас Домингес. А ему еще потребуется время, чтобы набрать форму. А ещё есть Морат, защитник, который может покинуть клуб до того, как закроются трансферные окна в Турции и Саудовской Аравии», — сказал Колломос в эфире YouTube-канала Forest Focus.