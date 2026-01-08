Тиаго Силва прокомментировал возвращение в Порту: «Это место, которое я могу назвать домом»
Бразильский ветеран подписал краткосрочный контракт с португальским клубом
около 1 часа назад
Бразильский центральный защитник Тиаго Силва эмоционально отреагировал на возвращение в Порту, опубликовав пост в социальных сетях. Опытный футболист снова будет выступать за клуб, с которого началась его европейская карьера.
Силва подписал контракт с Порту до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон до лета 2027 года.
«Прошло более 20 лет, но кажется, будто это было вчера. Я снова вернулся в этот невероятный клуб и город, где началось мое европейское приключение. Это место, которое я могу назвать домом. С нетерпением жду начала работы и возможности отблагодарить за всю любовь, которую мне дарят клуб и болельщики. До скорой встречи, фанаты Порту», — написал бразилец.