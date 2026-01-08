Бразильский центральный защитник Тиаго Силва эмоционально отреагировал на возвращение в Порту, опубликовав пост в социальных сетях. Опытный футболист снова будет выступать за клуб, с которого началась его европейская карьера.

Силва подписал контракт с Порту до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон до лета 2027 года.