Реал Мадрид отклонил предложение Жироны о трансфере Андрея Лунина в летнее окно, сообщает Defensa Central.

Каталонцы вели переговоры об аренде украинского вратаря еще за несколько дней до закрытия рынка и сделали последнюю попытку в дедлайн, однако получили отказ от мадридцев.

В результате Жирона оформила переход хорватского вратаря Доминика Ливаковича, тогда как Лунину предстоит оставаться вторым номером после Тибо Куртуа в составе "сливочных".

Хотя на старте нового сезона 26-летний украинец не имел достаточной игровой практики, он надеялся побороться за место в основе. Однако недавно Лунин получил травму и не был включен в заявку сборной Украины на отборочные матчи ЧМ-2026.

Ранее стали известны детали повреждения Лунина, из-за которого вратарь покинул лагерь сборной Украины.