Алаба вернулся к тренировкам Реала
Защитник готов конкурировать за основной состав
около 1 часа назад
Давід Алаба/фото: Реал
Давид Алаба полностью восстановился после травмы и снова тренируется вместе с основной группой мадридского Реала.
В этом сезоне опытный универсальный защитник успел провести лишь один матч, в котором получил повреждение, что на долгое время вывело его из строя.
Возвращение Алабы станет важной поддержкой для тренерского штаба с учетом плотного графика и кадровых проблем в обороне.
Следующий матч Реала состоится 9 ноября в 17:15 против Райо Вальекано, и ожидается, что австриец сможет войти в заявку на игру.
Ранее сообщалось, что основной игрок Реала получил травму и пропустит три недели.
