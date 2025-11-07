Давид Алаба полностью восстановился после травмы и снова тренируется вместе с основной группой мадридского Реала.

В этом сезоне опытный универсальный защитник успел провести лишь один матч, в котором получил повреждение, что на долгое время вывело его из строя.

Возвращение Алабы станет важной поддержкой для тренерского штаба с учетом плотного графика и кадровых проблем в обороне.

Следующий матч Реала состоится 9 ноября в 17:15 против Райо Вальекано, и ожидается, что австриец сможет войти в заявку на игру.

Ранее сообщалось, что основной игрок Реала получил травму и пропустит три недели.