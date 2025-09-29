Алонсо оценил Кайрат и высказался по поводу сокрушительного поражения от Атлетико
Андердогу не позавидуешь – «сливочные» выйдут на поле очень злыми
15 минут назад
Главный тренер Реала Хаби Алонсо перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Кайрата дал характеристику записному аутсайдеру. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы посмотрели их матчи против Селтика и Спортинга. У них сильный костяк, разнообразные варианты атак. Они умеют хорошо комбинировать, хорошо видят поле и играют прямолинейно, с нацеленностью на ворота.
2:5 с Атлетико? Мы прошли через это. Эмоции должны прожить сутки, независимо от победы или поражения. Дальше анализ. Дело было не только в настроении. Дело было в ритме и тактических аспектах игры. Остальное немного проще: мы сыграли недостаточно хорошо. Провели анализ и будем его использовать. Теперь режим Лиги чемпионов.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид состоится во вторник, 30 сентября на Центральном стадионе в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
