Главный тренер Реала Хаби Алонсо перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Кайрата дал характеристику записному аутсайдеру. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы посмотрели их матчи против Селтика и Спортинга. У них сильный костяк, разнообразные варианты атак. Они умеют хорошо комбинировать, хорошо видят поле и играют прямолинейно, с нацеленностью на ворота.

2:5 с Атлетико? Мы прошли через это. Эмоции должны прожить сутки, независимо от победы или поражения. Дальше анализ. Дело было не только в настроении. Дело было в ритме и тактических аспектах игры. Остальное немного проще: мы сыграли недостаточно хорошо. Провели анализ и будем его использовать. Теперь режим Лиги чемпионов.